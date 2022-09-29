Тайбэй, , 08:10 — REGNUM Власти Тайваня с 29 сентября смягчили санитарно-эпидемиологические ограничения для въезжающих на остров, в частности, в аэропорту прибывающим пассажирам не потребуется сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Тайвань Taiwankengo

Теперь прилетающим на остров будут выдавать в аэропорту набор экспресс-тестов для самостоятельной проверки на коронавирус дома или в отеле. Там же можно будет проходить трёхдневный карантин с последующим четырёхдневным режимом самоизоляции.

Полная отмена въездного карантина планируется на Тайване с 13 октября. Вместо него прибывающим нужно будет выполнить семидневное самонаблюдение. На острове также возобновилась программа безвизового въезда для граждан 66 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гонконга отменили трёхдневный карантин для пребывающих из-за границы, введённый два с половиной года назад из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Гонконг отменил карантин для приехавших из-за границы