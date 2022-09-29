Москва, 29 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Российская валюта сохраняет стабильность к иностранным валютам, игнорируя внешний фон, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

(сс) CWitte Деньги

Рубль находится под защитой сильного платежного баланса на фоне дисбаланса между спросом и предложением. Рубль даже проигнорировал вербальную интервенцию главы Минфина РФ Антон Силуанова.

Глава Минфина заявил, что ведомство может вернуться на рынок для покупки валют дружественных стран до конца 2022 года, чтобы повлиять на курс рубля. Дополнительную поддержку рубль получает от восстановления цен на нефть.

По итогам дня рубль продвинулся вперёд против доллара, евро и юаня. Пара доллар/рубль снизилась на 1,57%, до 57,54 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 55,47 руб., юань/рубль — на 1,62%, до 8,02 руб.

Сегодня, 29 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,90. Рубль останется крепким пока не появится информации о новых санкциях.

Сохраняются риски, что под них может попасть Национальный клиринговый центр (НКЦ). Если это произойдет, то торги долларом и евро прекратятся.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания НКЦ под санкции.

Граждане продают валюту, поскольку не хотят потерять средства. Сегодня по паре доллар/рубль ожидаем движение 56,50–59,00 руб.

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