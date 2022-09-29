Вашингтон, 29 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Некоторые политики в США заблуждаются, когда считают, что Россия не готова отстаивать Крым или территории, которые могут войти в её состав на основе свободного волеизъявления народа. Об этом 29 сентября написал посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в статье, обнародованной в журнале National Interest.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», — отметил российский дипломат.

Также Антонов предостерёг Вашингтон от ошибочных представлений о якобы возможности «локального» ядерного конфликта на территории Европы, где есть ядерные силы Великобритании и Франции, при котором США якобы смогут «отсидеться за океаном».

«Подчеркну, это крайне опасный «эксперимент». Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию «локального» или «регионального» конфликта в глобальную катастрофу», — добавил посол России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США давно поставили перед собой цель уничтожить существующую систему энергетического сотрудничества в Европе, разделить её и войти на рынок со своими энергоресурсами.