Москва, 29 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика может сохранить республиканский статус при вхождении в состав России, сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

В интервью РИА Новости он предположил, что ЛНР будет принята в состав Российской Федерации в качестве республики. При этом остальные детали — «каким образом будут регулироваться, какие права, какими обязанностями будет наделена наша республика, руководство, власть, система власти» — будут описаны в законодательных документах, которые примут в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, на референдуме в ЛНР по вопросу о воссоединении с Российской Федерацией итоговая явка составила 94,15%, среди пришедших на участки 98,42% проголосовали «за».