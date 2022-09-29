Джакарта, , 08:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо ожидает, что экономический рост страны в третьем квартале 2022 года составит от 5,4 до 6%, что выше показателя второго квартала в 5,44%, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Мой прогноз таков, что экономика вырастет в третьем квартале на 5,4-6%, я должен придерживаться этой цифры. Я также проверил ситуацию на местах», — заявил президент Индонезии.

Президент оптимистично настроен в отношении того, что рост экономики Индонезии будет положительным с учетом ряда показателей. В качестве примера он привел индекс потребительского доверия, который вырос до 124,7 против 123 в июле 2022 года.

Затем банковские кредиты также выросли на 10,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии выяснило, что по меньшей мере 61,27% населения страны в возрасте трех лет и старше употребляют сладкие напитки более одного раза в день.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав: Жители Индонезии употребляют сладкие напитки несколько раз в день