Иркутская область, 19 июня, 2014, 07:47 — ИА Регнум. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Еланцынского муниципального образования Владислава Романова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Об этом ИА REGNUM сообщили в СК РФ по Иркутской области.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года Владислав Романов совершил покушение на получение взятки в виде получения в собственность части здания, рыночная стоимость которой составляет 250 тыс. рублей, за оказание содействия в оформлении в собственность этого здания местному жителю. В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, Владислав Романов стал главным соперником действующего мэра Ольхонского района Сергея Копылова на досрочных выборах в январе 2011 года. Выборы мэра района состоялись 24 апреля, победу с минимальным перевесом в 74 голоса тогда одержал Сергей Копылов, занимавший должность председателя Ольхонской районной думы. За него проголосовали 2156 человек (42,34%), за Владислава Романова - 2082 человека (40,89%).