Иркутская область, 19 июня, 2014, 07:47 — ИА Регнум. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Еланцынского муниципального образования Владислава Романова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Об этом ИА REGNUM сообщили в СК РФ по Иркутской области.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года Владислав Романов совершил покушение на получение взятки в виде получения в собственность части здания, рыночная стоимость которой составляет 250 тыс. рублей, за оказание содействия в оформлении в собственность этого здания местному жителю. В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.