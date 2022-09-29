Братислава, 29 сентября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что решение правительства Чехии ввести временный пограничный режим на границе двух республик является ошибкой, сообщило издание Novinky.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

На такой шаг Прага пошла из-за наплыва нелегальных мигрантов на чешскую территорию. По мнению Хегера, такие решения не следует принимать без переговоров.

Он отметил, что и Словакия, и Чехия входят в «Шенгенское пространство», в связи с чем Братислава вряд ли будет охранять границы со своей стороны. Хегер напомнил, что Шенген является «зоной свободного передвижения людей и товаров», и проблемы миграции не должны касаться словацкой республики, а действия чешских властей нарушают принципы Еврозоны.

Глава правительства предположил, что кризис возник из-за ситуации на границе Венгрии и Сербии, и предложил от Словакии помощь в решении проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября болгарское министерство внутренних дел объявило о продлении режима ЧП на границе Болгарии и Турции, действующего из-за наплыва беженцев. 28 сентября правительство страны выделило еще 10 млн левов ($6 млн) на борьбу с нелегальной иммиграцией.