Кабул, , 08:02 — REGNUM В афганскую провинцию Герат прекращена подача электричества, импортируемого из Туркмении. В беседе с газетой «8 Собх» источники сообщают, что примерно с 22:00 28 сентября электричество было отключено, и многие районы города погрузились во тьму.

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Пока не установлена причина отключения электроэнергии, ничего по этому поводу не заявил и головной офис компании «Брешна» в этой провинции.

Следует отметить, что часть электроэнергии в Герат поставляется из Туркмении по линии мощностью 110 кВ, а большая её часть импортируется из Ирана.