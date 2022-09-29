Якутск, 29 сентября 2022, 08:02 — REGNUM За первый день работы координационного центра, созданного при общественной палате Якутии, поступило 68 заявлений. Об этом рассказал 29 сентября председатель общественной палаты республики Николай Бугаев.
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Заявления граждан также поступают в Народный фронт и приёмную партии «Единая России», Все обращения передают в координационный центр и затем отправляют в военкомат республики, также отметил Николай Бугаев.
Как сообщало ИА REGNUM, координационный центр был создан 28 сентября при региональной общественной палате. Структура будет помогать мобилизованным проверять документы, чтобы избежать ошибочного призыва и решать вопросы возвращения граждан домой. Ещё одним направлением работы центра будет сбор и передача посылок бойцам.