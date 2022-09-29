Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбургской области в ходе осмотра выявлено 20 тонн семян люцерны без документов, подтверждающих посевные и сортовые качества, сообщили 29 сентября корреспонденту РЕ в Управлении Россельхознадзора по региону.

Жорж-Пьер Сёра. Поля люцерны, Сен-Дени. 1886

Сменной материал привезли из Казахстана. Кроме претензий к документам специалисты обратили внимание на то, что этикетки на мешках люцерны содержали неполную информацию. Возбуждено административное дело.

Ввоз на территорию России 20 тонн семян люцерны запрещен. Семена вернули отправителю.

Стоит отметить, с начала 2022 года специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз семян лука-чернушки (0,32 т) из Киргизии без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества, а также пот отсутствии маркировки. В грузе был выявлен карантинный объект — повилика (Сuscuta sp.)

Кроме того, не допущен ввоз семян подсолнечника (0,23 т) из Казахстана. На семенной материал отсутствовали документы, подтверждающие их сортовые и посевные качества, также данные гибриды семян не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.