Оренбург, 29 сентября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ходе осмотра выявлено 20 тонн семян люцерны без документов, подтверждающих посевные и сортовые качества, сообщили 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Жорж-Пьер Сёра. Поля люцерны, Сен-Дени. 1886

Семенной материал привезли из Казахстана. Кроме претензий к документам, специалисты обратили внимание на то, что этикетки на мешках люцерны содержали неполную информацию. Возбуждено административное дело.

Ввоз на территорию России 20 тонн семян люцерны запрещен. Семена вернули отправителю.

Стоит отметить, с начала 2022 года специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз семян лука-чернушки (0,32 т) из Киргизии без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества, а также при отсутствии маркировки. В грузе был выявлен карантинный объект — повилика (Сuscuta sp.)

Кроме того, не допущен ввоз семян подсолнечника (0,23 т) из Казахстана. На семенной материал отсутствовали документы, подтверждающие его сортовые и посевные качества, также данные гибриды семян не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.