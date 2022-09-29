Стокгольм, , 07:58 — REGNUM Четвертую утечку обнаружила шведская береговая охрана на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает газета Svenska Dagbladet.

Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Две из четырех утечек находятся в шведской экономической зоне», — отмечает издание.

При этом газета называет произошедшее на трубопроводах «диверсией». Отмечается, что власти Швеции уже ведут расследование причин образование утечек на газопроводах. Одной из рабочих версий является диверсия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США призвало к объективному и тщательному расследованию «беспрецедентной атаки» на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Дипломаты напомнили, что незадолго до происшествия в районе, где произошли утечки, наблюдалась повышенная активность американских военно-морских сил и полеты беспилотников.

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