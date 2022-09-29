Томск, , 07:57 — REGNUM Муниципалитеты Томской области откроют рабочие чаты для помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Такое поручение дал губернатор Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Мобилизованные в Томской области Администрация Томской области

Для оперативного решения проблем в семьях будут использовать межведомственные чаты в мессенджерах. Замглавы региона Анатолий Рожков призвал фиксировать все обращения и помогать по ним.

«Фамилия каждого мобилизованного и членов их семей должна лежать у вас на столе, к каждому — индивидуальный подход», — отметил чиновник.

Добавим, что в регионе также разрабатывается комплекс мер поддержки членов семей военнослужащих. В некоторых муниципалитетах их освободили от платы за детские сады. Замглавы призвал действовать сообща и принять единые меры помощи.

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