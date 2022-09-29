Челябинск, , 07:53 — REGNUM В Челябинской области за 13–27 сентября цены на большинство социально значимых продуктов питания снизились. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата, опираясь на информацию регионального минсельхоза.

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Куры охлаждённые и мороженые стал дешевле на 5,10%. Свинина (кроме бескостного мяса) — на 4,19%, а крупа гречневая–ядрица — на 2,51%.

В то же время молоко подорожало на 4,14%. Яйцо куриное — на 2,58%, а соль поваренная пищевая — на 2,41%.

В целом, из 14 из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов девять показали снижение цен, а ещё пять — подорожали.