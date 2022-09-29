Новосибирск, 29 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области уровень инфляции в августе 2022 года составил 13,4%. Это ниже, чем в Сибирском федеральном округе и в целом по стране. Об этом говорится в телеграм-канале «Объясняем. Новосибирская область».

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Большую роль в ситуации с инфляцией сыграл урожай сельхозпродукции в регионе, — говорится в сообщении. — Кроме того, замедлился рост цен на автомобили, смартфоны, электроинструменты».

Отмечается, что инфляция в регионе замедляется четвёртый месяц подряд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России по состоянию на 26 сентября инфляция замедлилась до 13,71% в годовом выражении с 13,92% неделей ранее.

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