Чебоксары, 29 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах в ДТП с участием кареты скорой помощи пострадал фельдшер. Об этом сообщает в телеграм-канале ГИБДД Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 28 сентября в 18:30 на перекрёстке Московский проспект — улица 500-летия Чебоксар. Полиция полагает, что водители иномарок Hyundai Creta и BMW не уступили дорогу и совершили столкновение с машиной скорой помощи, которая ехала на красный свет с включёнными спецсигналами.

«От удара спецмашина перевернулась на бок. Пострадала фельдшер машины скорой помощи», — говорят в ГИБДД Чувашии.

Напомним, что вечером того же дня, 28 сентября, на федеральной трассе М-7 «Волга» в Цивильском районе столкнулись семь транспортных средств, в результате аварии пострадали три человека.

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Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года в Чебоксарах завели уголовное дело по факту попытку угона кареты скорой помощи.