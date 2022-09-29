Минусинск, Красноярский край, , 07:50 — REGNUM Прокуратура Красноярского края поставила на контроль расследование уголовных дел, возбуждённых против родителей 13-летней девочки, удерживающих её на металлической цепи. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в период с мая по июль 2022 года в городе Минусинске родители девочки в целях «воспитания» обматывали её ногу цепью и пристёгивали к металлической трубе отопления.

По требованию прокурора материалы проверки изъяты из органа дознания и переданы в территориальный следственный отдел. В результате против родителей школьницы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

На воспитании в семье находятся ещё пятеро детей. Семья злоупотребляет спиртными напитками и состоит в этой связи на внутришкольном профилактическом учёте. Мать и отец неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Детей из семьи изъяли. Их поместили в специализированное детское учреждение. Уполномоченные органы обследуют жилищно-бытовые условия семьи, решается вопрос о возможности дальнейшего совместного проживания с матерью. Рассматривается вопрос об обращении в суд с иском об ограничении родительских прав.

Отец задержан, мать находится под подпиской о невыезде.

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