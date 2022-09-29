Сеул, , 07:49 — REGNUM Соединенные Штаты приложат все усилия для защиты Южной Кореи от угроз со стороны КНДР, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе переговоров с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, военный альянс Сеула и Вашингтона является «стержнем безопасности и процветания на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе». Она подтвердила, что США будут прилагать все усилия для защиты Южной Кореи. Также Харрис заявила, что Вашингтон намерен укреплять военное сотрудничество с Сеулом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита в Южную Корею вице-президент США Камала Харрис намерена посетить демилитаризованную зону у границы с КНДР. Ранее ее посещал бывший вице-президент США Майк Пенс в 2017 году, за два года до начала переговоров между действовавшим тогда главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.