Москва, 29 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Одна из исторических целей СВО — присоединение Донбасса в широком смысле слова, тех промышленных районов, которые были в свое время переданы бывш. УССР в рамках единого советского государства для увеличения её промышленного потенциала. Об этом ИА REGNUM 29 сентября заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

«Достаточно вспомнить, что говорил президент Путин про земли, которые были переданы бывш. УССР после революции 1917 г., и про стремление защитить людей в Донбассе от агрессии со стороны киевского режима. Вырисовывается логичная картина», — отметил он.

«Судя по тому, что происходит сейчас, судя по референдумам в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях, этот процесс только начался и, видимо, будет продолжен. Остальные исторические цели, если они есть, пока озвучены не были», — добавил Федоров.

Напомним, что по итогам референдумов в ДНР за воссоединение с РФ свои голоса отдали более 99% голосовавших, в ЛНР — более 98%, в Запорожской области — более 93%, в Херсонской — 87%.