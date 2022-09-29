Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело о наступлении страхового случай после пожара в квартире. Однако страховщик не отвечал на заявления оренбуржца о положенной выплате, сообщили 29 сентябре в Дзержинском райсуде города.

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В период действия договора произошел пожар. На неоднократные обращения к страховой компании ответа не было. Причитающуюся выплату пришлось взыскивать в судебном порядке. Кроме того, истец настаивал на штрафе, выплату процентов и возмещении морального вреда.

Суд установил факт нарушения прав потребителя. Страховщика обязали выплатить страховое возмещение в размере 5 040 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 721 417 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 14 сентября 2022 года по день фактического исполнения решения суда от суммы 5,040 млн рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, судебные расходы в размере 6 651 рубль и штраф в размере 2 883 208 рублей. Решение в законную силу не вступило.