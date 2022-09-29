Ашхабад, , 07:44 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил в адрес президента России Владимира Путина соболезнования в связи с многочисленными жертвами нападения на детей и взрослых в школе Ижевска. Об этом 29 сентября сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

газета «Нейтральный Туркменистан» «От имени народа и правительства страны, а также от себя лично глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

Страшная трагедия произошла в Ижевске 26 сентября, когда в школу №88 ворвался вооружённый мужчина, открывший стрельбу по взрослым и детям. В результате нападения погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 23 человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии простились с 11 детьми, погибшими в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске.

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