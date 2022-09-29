Тегеран, 29 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. 28 сентября командующий пограничной полицией Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи заявил, что силы страны ликвидировали террористическую группу в провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По словам Гударзи, террористическая группировка из семи человек была выявлена и ликвидирована в округе Хода-Афарин.

Командующий предупредил:

«Те, кто намеревается нарушить иранскую границу, столкнутся с сокрушительным ответом со стороны сил правопорядка. Экспертный и высококвалифицированный персонал иранской полиции пристально следит за всем происходящим на границах».

Далее он отметил, что качественный мониторинг иранской границы происходит благодаря новейшему оборудованию пограничных пунктов и росту профессионализма среди сотрудников правоохранительных сил.