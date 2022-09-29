Кызыл, , 07:44 — REGNUM Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тувы освободили от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента нотариальной палаты республики Марианны Иргит, палата организовала «дежурные нотариальные конторы» в Кызыле, которые будут работать в том числе по выходным. Госпошлину мобилизованным компенсируют из республиканского бюджета.

«Льготы будут распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, завещаний, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других», — отметили в правительстве.

На услуги за выдачу свидетельств о праве наследства при наследовании имущества участников специальной военной операции, погибших при исполнении военной службы, установлена скидка в 50%.

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