Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Ремонт разрушений, произошедших на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», может занять более полугода, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Есть два способа устранить повреждения: изготовление кессона либо поднятие газопроводов на поверхность.

Депутат Госдумы заверил, что при проектировании газопроводов риски нарушения работы учитывались, также учитывались, соответственно, и возможности ремонта.

В районе повреждений были замечены вертолёты ВМС США, а ранее именно в этом районе проходили учения США и НАТО, с широко разрекламированной подводной частью манёвров.

Уголовное дело по статье о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» возбуждено ФСБ, сообщили 28 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.