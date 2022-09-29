Тегеран, , 08:01 — REGNUM 28 сентября министр нефти Ирана Джавад Овджи провел встречи с руководителями ведущих японских нефтегазовых компаний в Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Овджи вылетел из Тегерана в Токио во главе делегации для участия в нескольких встречах и консультаций с японскими энергетическими компаниями.

Иранский представитель встретился с руководителями крупнейших нефтяных и газовых компаний Японии, в том числе с генеральным директором Inpex Тошиаки Китамурой, а также главами Eneos, Fuji Oil, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Mitsubishi Oil и др.

Овджи рассказал об инвестиционных возможностях в добывающем и перерабатывающем секторах нефтяной промышленности Ирана, а также о торговле энергоносителями и передовыми технологиями в энергетическом секторе.

Во время визита министр нефти также присутствовал на церемонии памяти покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ от имени администрации Исламской Республики Иран.