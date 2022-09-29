Тегеран, 29 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. 28 сентября Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA) оценило объем внешней торговли в первой половине текущего иранского года (наступил 21 марта) в 50,2 миллиарда долларов, показав рост на 13,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По данным Отдела по связям с общественностью IRICA, объем внешней торговли страны с 21 марта по 23 сентября в целом достиг 68,1 млн тонн.

«За этот период из страны было экспортировано51 783 000 тонн ненефтяных товаров на сумму 24,2 миллиарда долларов, что на 12,5 процента меньше по весу, а также на 13,32 процента больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете.

Что касается ввозимой продукции, то в страну было импортировано16 320 000 тонн товаров на сумму 26,31 миллиарда долларов, что свидетельствует о снижении веса на 14,72 процента и росте стоимости на 13,15 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.