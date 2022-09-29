Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил развитие сотрудничества с главой национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разговор касался совместной работы по продвижению стратегического партнерства между Индией и США», — заявил он.

Отмечается, что в настоящее время Джайшанкар находится с официальным визитом в Соединенных Штатах. Он возглавляет делегацию Индии на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Также он провел ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами в Вашингтоне, включая главу Госдепа США Энтони Блинкена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил обеспокоенность планами стран G7 ввести потолок цен на нефть из России. По его словам, такая политика может повлиять на стоимость нефтепродуктов на мировом рынке.