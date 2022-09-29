Тегеран, , 09:29 — REGNUM 28 сентября секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади заявил, что Соединенные Штаты своими односторонними санкциями поставили под угрозу жизни миллионов иранцев и поэтому не имеют права требовать поддержки прав иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Гарибабади сделал эти замечания во время отдельных встреч в Тегеране с послами Бельгии и Германии.

Ссылаясь на недавнюю гибель 22-летней девушки в полицейском участке в Тегеране, чиновник заявил, что Иран полностью преисполнен решимости добиваться соблюдения прав своих граждан.

Он отметил, что судебная система и парламент Ирана в первые же часы после инцидента сформировали специальные группы для расследования этого дела.

Чиновник выразил сожаление в связи с тем, что некоторые европейские страны и международные органы по правам человека, предприняв поспешный политически мотивированный шаг, выдвинули некоторые утверждения о том, что покойная девушка была избита правоохранительными органами, в то время как первоначальные исследования и отчет тегеранской больницы Касра отвергли такие утверждения.

Гарибабади, однако, отметил, что причина смерти все еще расследуется, и результаты будут объявлены в ближайшее время.