Чебоксары, 29 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Чувашии собирают очередной гуманитарный груз для жителей Донбасса. В основном это продукты питания, товары первой необходимости и школьная литература. Об этом ИА REGNUM сообщил спикер Госсовета Чувашии, лидер чувашских единороссов Леонид Черкесов.

https://gs.cap.ru Пожелание спикера Госсовета Чувашии Леонида Черкесова на фрагменте российского триколора

Руководитель депутатского корпуса напомнил, что Госсовет с первых дней начала специальной военной операции оказывает помощь Донбассу. В частности, парламентарии выезжают «в братские республики», участвуют в восстановлении электротехнического кластера ДНР, встречаются с беженцами в Чувашии. Кроме того, по инициативе партии «Единая Россия» неоднократно организовывали сбор гуманитарного груза, а накануне 1 сентября помогли донбасским детям подготовиться к школе.

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Лидер чувашских единороссов также отметил, что активисты партии сейчас собирают очередную партию гуманитарного груза.

«В основном это будут продукты питания (мука, крупы, консервы) и товары первой необходимости. Не забываем и о детях: в Донбасс отправим школьную литературу, письменные принадлежности и другие канцтовары», — сказал Леонид Черкесов.

Ожидается, что гуманитарная помощь отправится 30 сентября.

«Это будет первый наш подарок, который мы передадим уже не добрым соседям, а полноправным соотечественникам, жителям России», — отметил спикер Госсовета.

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Ранее Леонид Черкесов, говоря об итогах референдумов на освобождённых территориях б. УССР, подчеркнул, что жители воспользовались своим правом на самоопределение — правом, провозглашённым ООН. Он назвал данный выбор историческим, отметив, что граждане Донбасса, Запорожья и Херсонской области показали «миру, что своё будущее они видят исключительно в составе многонациональной и многоконфессиональной России».

В Запорожье за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%), ЛНР — 98,42% (явка 94,15%), ДНР — 99,23% (явка 97,51%).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа из Чувашии в Донбасс отправился новый гуманитарный груз. В основном переданы продукты питания, но основная часть партии — мука. Тогда отмечалось, что всего общий вес восьми гуманитарных грузов превысил 300 тонн.