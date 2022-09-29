Тегеран, , 08:07 — REGNUM 28 сентября между официальными лицами Ирана и Сирии был подписан документ о культурном сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Согласно данным Mehr News, глава иранской организации исламской культуры и коммуникаций Ходжатолеслам Мохаммад Мехди Иманипур, находящийся с визитом в Дамаске, подписал документ с иранской стороны во время встречи с министром культуры Сирии Любаной Мшавех.

В ходе встречи оба официальных лица выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Документ включает сотрудничество в области кино, театра и музыкального производства, а также перевода книг и совместного сотрудничества в области археологии.

Согласно условиям документа, ожидается, что обе стороны проведут курсы персидского языка в Сирии, а также курсы арабского языка в Иране.