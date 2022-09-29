Тегеран, 29 сентября 2022, 09:57 — REGNUM 28 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что враг пытается посеять раздор в иранском обществе, поскольку чувствует угрозу со стороны Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Президент сделал эти замечания, выступая на заседании кабинета министров."Страна должна продемонстрировать силу исламской системы, чтобы враг признал её раз и навсегда, а также проинформировал об этом новое поколение», — подчеркнул президент.
Далее он подробно рассказал о своих переговорах, состоявшихся в Нью-Йорке в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).
В другом месте своего выступления президент рассказал о ритуале Арбаин в текущем году, который, по его словам, отличался от предыдущих лет качеством и количеством участников.
Арбаин, который пришелся на 17 сентября в текущем году, является траурным событием, отмечаемым мусульманами-шиитами во всем мире, что знаменует 40-й день после мученической смерти имама Хусейна, третьего шиитского имама и внука пророка Мухаммеда.