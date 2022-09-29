Тегеран, , 09:57 — REGNUM 28 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что враг пытается посеять раздор в иранском обществе, поскольку чувствует угрозу со стороны Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Президент сделал эти замечания, выступая на заседании кабинета министров."Страна должна продемонстрировать силу исламской системы, чтобы враг признал её раз и навсегда, а также проинформировал об этом новое поколение», — подчеркнул президент.

Далее он подробно рассказал о своих переговорах, состоявшихся в Нью-Йорке в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

В другом месте своего выступления президент рассказал о ритуале Арбаин в текущем году, который, по его словам, отличался от предыдущих лет качеством и количеством участников.

Арбаин, который пришелся на 17 сентября в текущем году, является траурным событием, отмечаемым мусульманами-шиитами во всем мире, что знаменует 40-й день после мученической смерти имама Хусейна, третьего шиитского имама и внука пророка Мухаммеда.