Тегеран, , 08:10 — REGNUM Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали новую серию ракетных ударов по опорным пунктам террористов на севере Ирака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 сентября.

Эмблема КСИР

Как сообщается, КСИР применил 360 высокоточных управляемых ракет, а также беспилотники-смертники.

Ранее опорные пункты террористических группировок подверглись артиллерийским обстрелам Корпуса стражей Исламской революции в иракском Курдистане. В заявлении отмечалось, что базирующиеся в этом районе террористы пересекли иранскую границу и атаковали несколько пограничных постов на северо-западе Ирана за последние несколько лет.

Нападения КСИР на опорные пункты террористов произошли после неоднократных предупреждений официальных лиц Иракского Курдистана о предотвращении деятельности таких групп в этом регионе и их непринятии превентивных мер.

В заявлении также подчеркивалось, что сухопутные силы Ирана продолжат свои атаки на опорные пункты террористов, чтобы обеспечить безопасность границ, наказать террористов и заставить должностных лиц Иракского Курдистана выполнять свои обязанности в соответствии с международными правилами.