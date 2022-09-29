Брюссель, 29 сентября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. ЕС собирается запретить ввоз некоторых видов стальной продукции из России, а также экспорт в РФ определенных полупроводников, сообщает газета Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новым санкциям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Евросоюз также хочет ввести рестрикции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса». Кроме того, Брюссель планирует ограничить импорт из России «ряда элементов», которые используются в ювелирной промышленности, включая драгоценные камни и металлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы потеряет €7 млрд из-за нового пакета санкций Евросоюза.

28 сентября газета Politico распространила информацию о том, что ЕС намеревается ограничить ввоз из России туалетной бумаги, мыла, косметических средств, дезодорантов и принадлежностей для бритья.