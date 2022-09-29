Тегеран, 29 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. 28 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани осудил политиков и чиновников, которые поддерживали «максимальное давление на Иран», а теперь притворяются, что сочувствуют иранцам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Канани написал в своем аккаунте в твиттере: «Существует позорный парадокс в том, что официальные представители и высокопоставленные лица правительства, которое хотело поставить иранский народ на колени с помощью калечащих и разрушающих санкций, а также политики максимального давления, сегодня утверждают, что поддерживают и сочувствуют иранской нации!»

«Более парадоксальным является то, что западные СМИ провоцируют разрушения и уличные столкновения в Иране, скандируя антиправительственные лозунги», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Канани осудил комментарии европейских и американских официальных лиц по поводу недавних беспорядков в Иране, написав, что когнитивная война врагов и гибридная война против иранской нации, несомненно, будут зафиксированы наряду с сотнями случаев их «жалких неудач».