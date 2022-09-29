Тегеран, 29 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. 28 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры в Вене по отмене санкций дают позитивный результат, причем американская сторона также предприняла некоторые шаги в направлении предоставления гарантий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

«Я думаю, что мы близки к взаимопониманию по поводу гарантий», — отметил Амир Абдоллахиан в интервью Национальному общественному радио США (NPR).

«Если шаги будут предприняты в полной мере, соглашение будет достигнуто», — объявил министр иностранных дел, сообщив, что вопросов на столе переговоров немного, но они важны.

Далее он подчеркнул: «Иран считает, что дипломатия является единственным решением. Также Тегеран серьезно относится к достижению прочного и устойчивого соглашения».

Отвечая на вопрос о гибели молодой иранки Махсы Амини, иранский дипломат сообщил, что все сожалеют о случившемся; но такая проблема возникает во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и Великобритании.