Тегеран, , 08:12 — REGNUM 28 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил, что терроризм и экстремизм по-прежнему являются главными вызовами на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

АмирАбдоллахиан сделал это заявление на встрече с Чабой Кереси, председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Ирана указал на тот факт, что Исламская Республика придает большое значение Генеральной Ассамблее ООН, выразив надежду, что нынешняя сессия предоставит возможность обменяться мнениями по международным вызовам, касающимся мира и безопасности.

Он также подчеркнул, что Ближний Восток по-прежнему борется с терроризмом и экстремизмом как с главной проблемой, которая усугубилась после событий в Афганистане, отметив при этом, что страна превратилась в источник беспокойства среди стран региона.

В другом месте своего выступления высокопоставленный дипломат упомянул инициативы Ирана по сдерживанию пыльных бурь, призывая соседние государства к сотрудничеству в этом отношении, поскольку это явление угрожает здоровью миллионов людей. Он также выразил надежду, что Генеральная Ассамблея ООН сможет привлечь внимание государств к пыльным бурям как к международной проблеме.

Кереси, со своей стороны, приветствовал подход Ирана на текущей сессии, выразив надежду, что Исламская Республика может сыграть ключевую роль в содействии координации между государствами-членами ГА ООН.