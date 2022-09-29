Москва, , 07:36 — REGNUM Арбитраж Москвы 6 октября 2022 года планирует начать рассмотрение иска компании «Универс лимитед», зарегистрированной на Сейшелах. Ответчиками в споре на сумму почти 804 млн рублей выступают Минфин России и правительство Московской области, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Офшор требует взыскать с Минфина России в свою пользу «убытки, в связи с изменениями условий использования земельных участков», установленных постановлением правительства Московской области №282/15 от 26.05.2020 года. Сумма претензий составляется 803,962 млн рублей. В деле фигурируют четыре участка.

По данным публичной кадастровой карты, три участка, упоминаемых в иске, находятся в Красногорском районе Московской области в ГУП ОК «Жуковка» и предназначены для строительства коттеджей. Их кадастровая стоимость — около 68 млн рублей. Четвертый надел расположен в п. Архангельское и оценивается на 342 542 336 рублей. Он также пригоден под коттеджи.

Напомним, исковое заявление слушается с июля 2022 года. Третьим лицом в споре участвует главное управление культурного наследия Московской области.