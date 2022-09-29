Тегеран, 29 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 28 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил последние события на переговорах в Вене с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

На встрече, которая состоялась в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, АмирАбдоллахиан заявил, что на переговорах в Вене (Австрия) был достигнут прогресс по возобновлению ядерной сделки 2015 года и снятию антииранских санкций, при этом Тегеран считает, что венское соглашение было бы достижимо, если бы Соединенные Штаты приняли решение, основанное на реалистичном подходе.

Гутерреш, со своей стороны, подчеркнул, что ООН всегда поддерживала возвращение всех сторон к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и надеется, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Рабочая группа ООН также высоко оценила важную роль Ирана в содействии укреплению мира и безопасности в Западной Азии.

Иранский высокопоставленный дипломат указал на тот факт, что Исламская Республика является демократической системой, отметив: «Мы придерживаемся мнения, что люди имеют право проводить мирные протесты, но это отличается от беспорядков и нарушения общественного порядка».