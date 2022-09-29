Оренбург, 29 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Оренбурге отопительный сезон планируют начать к 10 октября. При принятии решения о запуске теплоснабжения ориентируются на погодные условия. Предстоящая неделя (2-8 октября) обещает быть теплой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отопительный сезон

«Вся следующая неделя будет теплой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Оренбурге составит 12-15 градусов. Поэтому отопительный сезон планируем начать к 10 октября», — сказал начальник муниципального управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров.

Он особо отметил, что в учреждения социальной сферы — больницы, детские сады, школы, организации дополнительного образования — тепло может быть подано раньше намеченного срока. Для этого необходимо направить заявки энергетикам.

Напомним, отопительный сезон начинается спустя пять суток, в течение которых температура воздуха составляет менее 8 градусов по Цельсию.