Кемерово, , 07:29 — REGNUM Спецоперация России — вынужденная мера. В этом уверена тренер по лёгкой атлетике из Кемеровской области Галина Вяхирева.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восемь лет методично стягивались войска НАТО к границам России, потому это была вынужденная мера, чтобы защитить братский народ и нашу страну, — подчеркнула Вяхирева. — Я думаю, что всё сделано очень правильно, хоть и тревожно. Я думаю, это делается для того, чтобы мы все в дальнейшем жили в мире».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, военнослужащие будут получать 200 тысяч рублей не через четыре месяца пребывания в зоне спецоперации, как было указано ранее в региональном законе, а сразу, как только их призвали.

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