Улан-Удэ, , 07:28 — REGNUM Зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов ушёл в отставку. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily» со ссылкой на заявление самого чиновника.

Вячеслав Цыбикжапов Правительство Бурятии

По его словам, 20 сентября у него состоялась встреча с главой республики Алексеем Цыденовым, в ходе которого он заявил о намерении покинуть свой пост по собственному желанию. В качестве причины он назвал намерение перейти на работу в реальный сектор экономики.

«Также поблагодарил за совместную эффективную, плодотворную работу в течение пяти лет, которая отразилась в процентах поддержки населением на выборах и за предложение продолжить работу в новом составе правительства», — цитирует портал слова Цыбикжапова.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава республики был переизбран на этот пост. 21 сентября состоялась церемония инаугурации Алексея Цыденова, после чего было объявлено об отставке правительства, а зампреды и министры переведены в статус исполняющих обязанности.

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