Челябинск, 29 сентября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Челябинской области военкоматы аннулировали несколько повесток гражданам. Об этом сообщает областное отделение ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Одним из тех, кому пришла повестка, оказался студентом колледжа. Другим таким человеком стал гражданин, негодный к несению службы, а ещё одним — отец-одиночка.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Алексей Текслер напомнил подчинённым о задаче контролировать соответствие мобилизуемых граждан утверждённым категориям. Он подчеркнул, что сообщения граждан о возможных нарушениях поступают в областной военный комиссариат, к региональному уполномоченному по правам человека, а также в отделение ОНФ, и все они оперативно обрабатываются.