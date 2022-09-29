Чебоксары, , 07:22 — REGNUM Жители освобождённых территорий б. УССР, которые приняли участие в референдумах, воспользовались своим правом на самоопределение — правом, провозглашённым ООН. Этот «исторический выбор станет началом новой главы в жизни нескольких миллионов человек». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Госсовета Чувашии («Единая Россия»), руководитель Ассамблеи народов Чувашии Леонид Черкесов.

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов https://gs.cap.ru/

По словам спикера республиканского парламента, жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области показали миру, с кем они хотят строить своё будущее.

«Они чётко дали понять всему миру, что своё будущее они видят исключительно в составе многонациональной и многоконфессиональной России. Конечно, страны Запада и Америка могут и не признавать итоги референдума. Это их дело. А народ Донбасса вместе с Запорожской и Херсонской областями воспользовались своим правом на самоопределение. Правом, провозглашённым ООН. И не может быть ничего выше, чем воля самого народа.

Этот исторический выбор станет началом новой главы в жизни нескольких миллионов человек. Теперь они смогут забыть о страхах и лишениях, сконцентрировать свои усилия на созидании и развитии своей малой родины», — сказал Леонид Черкесов.

Он уверен, что «вскоре выстроятся плодотворное межпарламентские отношения с коллегами из новых российских регионов»:

«Мы открыты к сотрудничеству и готовы делиться опытом, оказывать всестороннюю поддержку законодательным собраниям новых территорий».

Как сообщало ИА REGNUM , референдумы прошли на освобождённых территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей (явка 85%), Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%), ЛНР — 98,42% (94,15%) и ДНР — 99,23% (97,51%).

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