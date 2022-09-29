Кызыл, , 07:20 — REGNUM В Туве вновь резко осложнилась пожароопасная обстановка. По данным на утро 29 сентября в республике действует девять лесных пожаров на площади 3366 га, ещё два возгорания на 408,5 га локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минлесхоза республики.

Лесной пожар 10.mchs.gov.ru

За сутки пожарные ликвидировали четыре очага на общей площади 215,7 га, действовавшие в Шагонарском, Тес-Хемском и Чаданском лесничествах. В борьбе с огнём задействовано более 300 человек.

Добавим, что один лесной пожар действует на территории биосферного заповедника «Убсунурская котловина». Площадь возгорания составляет 103,5 га.

«Обнаружен 25 сентября 2022 года. На локализации и ликвидации задействовано 21 человек, из них работники заповедника — 21 чел. Предварительная причина возникновения — местное население», - отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве бушует 13 лесных пожаров на площади 1,4 тыс. га