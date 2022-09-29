Севастополь, 29 сентября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Власти Севастополя продлили до 13 октября желтый уровень террористической опасности в городе, сообщается на сайте городского правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 28 сентября 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 13 октября 2022 г.», — сказано в сообщении.

Кроме того, в городе приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов продлил до 8 октября желтый уровень террористической опасности в регионе.