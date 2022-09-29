Якутск, , 07:16 — REGNUM Координационный центр, открытый в Якутии в связи с мобилизацией, принимает ежедневно большое количество звонков. Об этом рассказал глава региона Айсен Николаев на заседании проектного офиса по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«Каждый день туда поступает большое количество обращений по разным вопросам. Все больше и больше поступает вопросов, связанных с выплатами семьям призванных, оказанием социальной помощи, кредитными каникулами, и другие. Все должно быть чётко и оперативно», — отметил Айсен Николаев.

Он также подчеркнул необходимость переводить оказание муниципальных услуг в элеронный формат, реализовывать цифровые проекты в сфере ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты предусмотрели для семей мобилизованных в Якутии. Им выплатят по 200 тыс. рублей.