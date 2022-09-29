Пекин, , 07:15 — REGNUM Первая в Китае программа централизованных закупок оборудования, связанного с ортопедическими операциями на позвоночнике, привела к снижению цены в среднем на 84%, сообщает 28 сентября газета China Daliy.

Традиционная китайская медицина

Ожидается, что снижение цен, которое вступит в силу в феврале, позволит пациентам экономить около 26 млрд юаней ($3,6 млрд) ежегодно, сообщило Национальное управление безопасности здравоохранения КНР. Например, цена медицинского оборудования, используемого для процедуры, известной как задняя фиксация грудопоясничного отдела позвоночника, которая составляет треть всех операций на позвоночнике, снизится в среднем с 33 000 до 4500 юаней за комплект.

Цена оборудования, используемого для ультрасовременных малоинвазивных операций на грудопоясничном отделе позвоночника, также снизится почти с 40 000 до 5600 юаней за комплект. Администрация сообщила, что 152 из 171 компании, участвовавшие в тендере, состоявшемся в Шанхае 26 сентября, выиграли торги. В нем приняли участие как отечественные, так и зарубежные предприятия.

Медицинское оборудование стало центром недавних усилий Китая по снижению финансового бремени пациентов с помощью национальных программ оптовых закупок, в рамках которых производители предлагают значительные скидки в обмен на контракты на крупные объемы с государственными больницами. Ранее были развернуты программы оптовой закупки искусственных суставов и коронарных стентов.