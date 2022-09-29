Дакка, , 07:14 — REGNUM Общее число погибших при крушении судна на севере Бангладеш достигло 69 человек. Об этом 29 сентября сообщило издание United News of Bangladesh.

Лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожарной службой, которая осуществляет поисково-спасательную операцию на реке Катойя, обнаружила тело ещё одного человека с затонувшего 25 сентября судна. Согласно последним данным, в результате крушения лодки погибли 30 женщин, 21 ребенок и 18 мужчин. Три человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, перегруженная пассажирская лодка с 80 паломниками на борту, которые направлялись в храм по случаю праздника, затонула посреди реки Катойя. Трагедия произошла 25 сентября около 14:30 по местному времени (11:30 мск). Отмечается, что кораблекрушение стало самым крупным по числу жертв происшествием на воде в текущем году, хотя подобные случаи в стране совсем не редкость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бангладеш число погибших при крушении судна на реке Катойя достигло 55 человек.

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