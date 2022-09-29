Дакка, 29 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Общее число погибших при крушении судна на севере Бангладеш достигло 69 человек. Об этом 29 сентября сообщило издание United News of Bangladesh.

Иван Шилов ИА REGNUM Лодка

Пожарной службой, которая осуществляет поисково-спасательную операцию на реке Катойя, обнаружила тело ещё одного человека с затонувшего 25 сентября судна. Согласно последним данным, в результате крушения лодки погибли 30 женщин, 21 ребенок и 18 мужчин. Три человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, перегруженная пассажирская лодка с 80 паломниками на борту, которые направлялись в храм по случаю праздника, затонула посреди реки Катойя. Трагедия произошла 25 сентября около 14:30 по местному времени (11:30 мск). Отмечается, что кораблекрушение стало самым крупным по числу жертв происшествием на воде в текущем году, хотя подобные случаи в стране совсем не редкость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бангладеш число погибших при крушении судна на реке Катойя достигло 55 человек.