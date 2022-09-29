Цзинань, Китай, 29 сентября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В уезде Цюйфу города Цзинин провинции Шаньдун на востоке Китая, родном городе великого китайского мыслителя, состоялась церемония, посвященная 2573-летию со дня рождения Конфуция, сообщает 28 сентября газета China Daily.

Конфуций

Люди по всему Китая также проводили церемонии поминовения. Люди также могут войти на облачную Цзилиня, чтобы выразить свое почтение Конфуцию.

Конфуций (551-479 до н. э.) был первым китайцем, который открыл частные школы и принимал учеников из всех слоев общества. Его ученики собрали многие из его высказываний и цитат и объединили их в книгу, известную как «Лунь юй» или «Аналекты Конфуция» или «Беседы и суждения», которая продолжает оказывать глубокое влияние на китайскую культуру и общество.